Ділові очікування бізнесу у першому кварталі погіршилися - Нацбанк

Про це свідчать дані щоквартального опитування, розміщеного на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, значення індексу нижче 100% відзначається третій квартал поспіль. Респонденти опитування очікують стрімкого погіршення фінансово-економічного стану своїх підприємств у наступні 12 місяців.

Також у першому кварталі посилилися девальваційні очікування. Знецінення гривні прогнозують 88,4% респондентів (у попередньому кварталі - 82%), причому переважна більшість респондентів прогнозує середнє значення курсу через 12 місяців понад 21,5 грн/дол.

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У Нацбанку наголошують, що результати опитувань є відображенням думки респондентів - керівників підприємств України, а не оцінками і прогнозами НБУ.

За інформацією регулятора, щоквартальне опитування керівників підприємств проводилося з 13 лютого по 6 березня. В ході дослідження опитано 942 підприємства, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності та кількістю працівників у 22 регіонах країни (без урахування окупованої території Криму, Донецької та Луганської областей).

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у четвертому кварталі 2014 року порівняно з попереднім кварталом зріс на 2,9 в. п. - до 96,1%.

Нацбанк готує аналітичні звіти з індексу ділових очікувань щоквартально від 2006 року. Звіт містить узагальнену інформацію про оцінку керівниками підприємств поточної та майбутньої ділової активності, змін економічної ситуації у країні і може бути використаний органами влади, науковцями, експертами.

Раніше УНІАН також повідомляв, що індекс ділової активності в єврозоні зріс до максимуму за 7 місяців.