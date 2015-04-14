Борг банків перед НБУ за місяць зріс на мільярд гривень

Обсяг заборгованості українських банків за кредитами Національного банку України в березні зріс на 1 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

«У березні сальдо (різниця) між обсягами наданих НБУ банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих кредитів становило 1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, середньозважена процентна ставка за операціями підтримки ліквідності банків за цей період становила 30,43%.

Згідно з даними Фонду гарантування, він отримав кредит НБУ на суму 9,950 млрд грн у січні 2015 року. Таким чином, весь приріст заборгованості за кредитами за березень припадає на банки.

Також повідомляється, що в березні обсяг погашення банкам раніше розміщених депозитних сертифікатів НБУ на 4 млрд грн перевищив обсяг розміщення нових сертифікатів. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації ресурсів становила 20,27% річних.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому загальний обсяг заборгованості банків перед НБУ за наданими кредитами зріс на 8,87 млрд грн - до 129,27 млрд грн. НБУ видав банкам 36,03 млрд грн, зокрема на термін понад 30 календарних днів - на 4,8 млрд грн.

У 2014 році НБУ видав кредити рефінансування на більше 30 календарних днів на загальну суму 115,613 млрд грн 75 банкам. З урахуванням повернення наданих кредитів на 189,430 млрд грн загальний обсяг заборгованості банків на 1 січня 2015 року становив 108,950 млрд грн.