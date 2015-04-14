На посаду голови фіскальної служби подали заявки вже 66 кандидатів

15:38, 14 квітня 2015
Фінанси
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Мінфін обіцяє 23 квітня представити кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби.

Минфин проводит конкурс на должность главы ГФС / Фото УНИАН

На участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби, який був оголошений після звільнення попереднього керівництва служби за результатами службового розслідування, подали заявки 66 кандидатів, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зокрема, на посаду голови ДФС претендують виконуючий обов'язки голови служби Максим Мокляк, чинний голова інформаційно-комунікаційного департаменту ДФС Віктор Косарчук, депутати від Блоку Петра Порошенка Роман Насіров, Оксана Продан, Ніна Южаніна і Валерій Пацкан, а також екс-депутат Микола Катеринчук.

Крім того, подав свою заявку й звільнений заступник міністра фінансів Денис Фудашкін, а також голова громадської ради при ДФС Юлія Дороговоз.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України за погодженням із прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду нового голови Державної фіскальної служби до 23 квітня включно.

Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію та митницю.

Урядове рішення ґрунтувалося на рекомендації урядової комісії. Вона була створена за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і до її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби. Комісія завершила роботу, опрацювавши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займатиметься відбором нового голови ДФС. Прем'єр дав голові Мінфіну два тижні до проведення конкурсу.

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