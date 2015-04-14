Кабмін у 2015 році має намір спростити оподаткування операцій з електронними грошима

Відповідне положення розміщено у плані дерегуляції, опублікованому на сайті Кабміну.

Згідно з документом, спрощений порядок оподаткування повинен бути розроблений Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, а також Міністерством економічного розвитку і торгівлі до ІІІ кварталу 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, що відповідають вимогам НБУ. У перелік увійшли системи: Юністрім, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, Юніон Кард, Анелік, Золота Корона, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Міжнародні Грошові Перекази ЛІДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Бліц", IntelExpress, ХАЗРІ, China UnionPay.

Раніше також повідомлялося, що 25 липня 2014 року, набули чинності встановлені Національним банком України обмеження суми переказу електронних грошей між фізособами з передплачених карт на рівні 4 тис. грн на місяць.