Нацбанк за один день надав банкам рефінансування на 1 мільярд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, кредит отримав один банк терміном на 1 день під 33% річних.

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Депозитні сертифікати НБУ продав на 6,586 млрд грн під 20% річних 21 банку на один день, на 823 млн грн під 26% річних 8 банкам на 7 днів, на 430 млн грн під 26% річних 5 банкам на 14 днів, на 9 млн грн під 27% річних 2 банкам на 28 днів.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 9 квітня не надавав банкам рефінансування вперше від початку 2015 року. Водночас регулятор зібрав ліквідність з ринку за допомогою продажу депозитних сертифікатів на 10,455 млрд грн.

Раніше УНІАН також повідомляв, що борг банків перед НБУ за місяць виріс на мільярд гривень.