МВФ прогнозує зростання економіки України у 2016 році

Про це йдеться у щорічному економічному огляді Фонду Economic Outlook 2015.

Читайте такожМВФ наполягає на завершенні переговорів про реструктуризацію боргу України до червня

Цей прогноз відповідає урядовими оцінками, опублікованим у рамках формування Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік. Що стосується макропоказників розвитку економіки і розрахунків проекту державного бюджету на 2016 рік, Кабмін очікує зростання економіки на рівні 2%, інфляцію на рівні 9%.

Рівень безробіття в Україні у 2016 році прогнозується на позначці 11%, що буде на 0,5% краще за показник 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках формування Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік закладає як макропоказники розвитку економіки і розрахунків проекту державного бюджету на 2016 рік зростання економіки на рівні 2%, інфляцію на рівні 9% і валютний курс на рівні 22,5 грн за долар.

Нагадаємо, у березні в МВФ прогнозували відновлення економіки України вже до кінця року.