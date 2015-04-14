МВФ зберіг прогноз падіння економіки України у 2015 році і погіршив прогноз інфляції

Про це йдеться у щорічному економічному огляді Фонду Economic Outlook 2015.

Причому прогнозні показники наведені без урахування Автономної республіки Крим.

«Економіка України, як очікується, досягне свого дна у 2015 році, - сказано у звіті. - ВВП впаде на 5,5%, однак це краще від показників 2014 року, коли падіння склало 6,8%».

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У МВФ також нагадали, що поточні економічні результати багато в чому зумовлені торішнім падінням економіки, що вплинуло на всі сектори життєдіяльності країни і, в першу чергу, на курс національної валюти та зростання інфляції.

Водночас українські тенденції повторили загальну ситуацію, характерну для всіх країн СНД. «Економічний прогноз для держав СНД ґрунтується на середньому показнику падіння економік до 2,6% і двозначних показниках інфляції», - наголосли в МВФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що МВФ прогнозує зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 2% за інфляції у 10,6%.