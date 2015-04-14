У січні-лютому український експорт перевищив імпорт на $106,7 мільйона

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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У січні-лютому порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 33,7% - до 5,973 млрд дол., імпорт - на 37%, до 3,442 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,02 (у січні-лютому 2014 року - 0,97).

Раніше УНІАН повідомляв, що профіцит платіжного балансу за підсумками року очікують на рівні 2 мільярдів.