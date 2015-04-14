Україна за 2 місяці поставила в окупований Крим товарів майже на $100 мільйонів

Україна поставила у січні-лютому 2015 року на окуповану територію Криму товарів на 96,5 млн дол.

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