Україна за 2 місяці поставила в окупований Крим товарів майже на $100 мільйонів
17:04, 14 квітня 2015Фінанси
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Україна поставила у січні-лютому 2015 року на окуповану територію Криму товарів на 96,5 млн дол.
REUTERS
Відповідні дані наведені на сайті Державної служби статистики.
Водночас з території Криму на материкову частину України надійшло товарів на суму 4 млн дол.
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