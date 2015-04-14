Україна 17 квітня відзвітує перед кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, участь у презентації візьмуть міністр фінансів України Наталія Яресько, голова Національного банку Валерія Гонтарєва, урядовий уповноважений з питань управління держборгом Віталій Лісовенко, голова правління державного «Укрексімбанку» Олександр Гриценко, а також голова місії МВФ в Україні Микола Георгієв.

Мінфін запропонував кредиторам, охочим взяти участь у презентації, зареєструватися через сайт компанії Lazard, яка поряд із компанією White & Case визначена Кабінетом міністрів радником України з питань реструктуризації зовнішньої заборгованості.

Читайте такожнаполягає на завершенні переговорів про реструктуризацію частини зовнішньої заборгованості України не пізніше червня

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив нову програму кредитування України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Нова програма передбачає доступ до міжнародного фінансування реформ в Україні в обсязі близько 40 млрд дол. і реструктуризацію частини зовнішнього боргу в обсязі 15 млрд дол.

Кабінет міністрів за пропозицією Мінфіну 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для реструктуризації, після якої співвідношення держборгу до ВВП не повинно перевищувати 71% ВВП до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації держбанків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Україна не виставляла яких-небудь чітких пропозицій до кредиторів, запевнивши, що всі кредитори будуть у рівних умовах. На думку низки експертів, однією з можливих пропозицій стане списання 30-35% боргу, що може виявитися неприйнятним для кредиторів. Зокрема, комітет основних утримувачів євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton, що веде переговори з Мінфіном, вже заявив, що не готовий до списання боргу.