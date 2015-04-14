Російські банки збільшили свою частку в активах української банківської системи до 12% - S&P

Про це йдеться в аналітичній статті міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, наявної у розпорядженні УНІАН.

Агентство наголошує, що мова йде про найбільші російські фінансові групи та афілійовані з ними організації, у тому числі українські дочірніх структурах російського «Внешэкономбанка» («Промінвестбанк»), «Сбербанку Росії», Банку ВТБ, «Газпромбанку» і консорціуму «Альфа-Груп».

За оцінками S&P, сукупний обсяг українських активів груп становить приблизно 23-25 млрд дол. або близько 3% обсягу сукупних активів цих груп. У тому числі, це близько 8 млрд дол. кредитів (за українськими стандартами бухгалтерського обліку), виданих українськими дочірніми банками.

Агентство оцінює частку кредитів російських банків українським позичальникам на суму близько 15-17 млрд дол. і, на думку S&P, приблизно 30-40% цих коштів хеджовані або забезпечені гарантіями або активами, зареєстрованими за межами України.

Сукупні витрати, за оцінками агентства, пов'язані з українськими активами (включаючи витрати на формування резервів, надання підтримки у формі капіталу і ліквідності, вплив негативної переоцінки на справедливу вартість активів та інші збитки, зумовлені ринковою ситуацією), п'яти найбільших російських банківських груп у 2014 році склали близько 4-5 млрд дол., що відповідає 20-25% їхнього сукупного операційного доходу.

S&P зазначає, що витрати, пов'язані з українськими активами, зумовили погіршення фінансових результатів російських банків за підсумками 2014 року і можуть чинити тиск на їхні показники і у 2015 році, причому обсяг витрат буде приблизно таким самим, як і в минулому році.

Агентство очікує, що російські банки продовжать надавати підтримку своїм українським дочірнім структурам, проте значні збитки, пов'язані з діяльністю цих банків, можуть обмежити їхню присутність на українському ринку у довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками 2014 року отримала 52,966 млрд грн збитків, у тому числі 52 українські банки завершили рік зі збитками.

За інформацією НБУ, негативні фінансові результати діяльності банків у 2014 році викликані збільшенням обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій, тоді як основні банківські операції у цілому по системі залишалися прибутковими. Так, у цілому за системою відрахування у резерви зросли у 3,7 разу порівняно із 2013 роком, а їх частка у загальних витратах зросла від 16,7% до 39,3%.

Водночас Нацбанк зазначає, що близько 40% збитків по системі сформовані банками, які віднесені до категорії неплатоспроможних і в яких працюють тимчасові адміністрації, і без обліку цих банків збитки банківського сектора склали б 33,1 млрд грн.