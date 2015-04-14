Котирування гривні на міжбанку до закриття встановилися на рівні 22,95 за долар
18:00, 14 квітня 2015Фінанси
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У вівторок, 14 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,75/22,95 грн/дол.
Гривня закрила міжбанк на рівні вище 23 за долар / www.profi-forex.org
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,245/24,453 грн/євро, щодо російського рубля - 0,439/0,443 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9652 грн/дол., до цього часу було укладено 218 угод на суму 154,16 млн дол.
Нагадаємо, сьогодні в ході торгів гривня на міжбанку падала нижче 23 за долар.
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