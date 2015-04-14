Росія погрожує подати до суду, якщо Україна не виплатить $3 мільярди кредиту у грудні

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Россия 1».

«Під час моєї недавньої розмови з міністром фінансів України з української сторони були надані всі запевнення, що ті зобов'язання, які є до погашення у грудні поточного року, 3 мільярди доларів, враховані в українському бюджеті», - сказав Силуанов.

«Якщо це заява дезавуюється, ми будемо діяти відповідно до тих угод про інвестування коштів ФНБ в українські облігації, що у випадку невиплати ми будемо звертатися до арбітражних судів за англійським законодавством», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики Україні в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол було надано Україні у кінці грудня 2013 року.

17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не буде вимагати від влади України дострокового погашення кредиту на суму 3 млрд доларів, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

Янукович наприкінці лютого 2014 року, після масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

РФ у березні 2014 року ввела війська та анексувала український Крим, почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Внаслідок цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції щодо Росії, у тому числі - щодо найбільших банків.

14 січня 2015 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у РФ є підстави вимагати від України дострокового погашення кредиту у 3 млрд доларів.