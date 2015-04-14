Збитки великих та середніх підприємств України у 2014 році склали понад 400 мільярдів гривень

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також без частині зони проведення антитерористичної операції.

У 2014 році порівняно із 2013 роком фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 1,6% - до 170,257 млрд грн. Зростання прибутку серед цих підприємств вібулося у таких сферах як мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (у 2,7 рази); сільське, лісове і рибне господарство (майже у 2 рази); транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (на 30,4%).

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Результат збиткових підприємств минулого року зріс у 4,5 разу - до 578,426 млрд грн. Найбільше зростання збитків сталося у сферах операцій з нерухомістю (у 8 разів); інформації та телекомунікацій (майже у 7 разів); професійної наукової і технічної діяльності (у 6,3 разу); охорони здоров'я та соціальної допомоги (у 5,3 разу); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту (в 4,6 разу); тимчасового розміщення та організації харчування (в 4,6 разу).

Також повідомляється, що у 2014 році порівняно із 2013 роком кількість збиткових підприємств щодо загальної їх кількості зросла на 5,5 п.п. - до 40,1%.

Нагадаємо, що банківська система України за підсумками 2014 року отримала 52,966 млрд грн збитків, у тому числі 52 українські банки зі 163 фінустанов, що працювали на початок цього року, завершили рік зі збитками.

Як повідомляв УНІАН, підприємства України в першому півріччі 2014 року отримали 135,952 млрд грн збитку проти 8,724 млрд грн прибутку за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році українські підприємства отримали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що у 3,4 разу нижче від показника за 2012 рік (84,924 млрд грн).