Росії не вистачить Резервного фонду на видатки бюджету у 2016-2017 роках

Про це заявив голова російського відомства Антон Силуанов, передає Reuters.

"Загальний обсяг доходів бюджету скорочується, тож нам потрібно буде переглядати наші зобов'язання, інакше ми з тим обсягом резервів, які ми накопичили, безумовно, не зможемо забезпечити ці зобов'язання протягом тривалого періоду", - сказав він журналістам.

Обсяг Резервного фонду, що використовується на покриття поточних видатків бюджету у випадку падіння доходів слідом за ціною на нафту, склав на початок другого кварталу 4,43 трильйона рублів, або $75,7 мільярда порівняно із 4,95 трильйона рублів, або $87,9 мільярда на початку року.

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"За збереження поточних параметрів курсу і вартості нафти це скорочення може бути ще масштабнішим. Усе це означає, що вже наступного року нам необхідно різко обмежити використання даного джерела фінансування бюджету", - сказав міністр.

Бюджетний план на 2016 рік Мінфін РФ збирається істотно скорегувати.

"У наступному році за планом у нас мало бути зростання витрат ще на 1 трильйон рублів, тому нам доведеться, я думаю, що десь від 1 до 1,5 трильйона рублів додатково вишукувати ресурси всередині видаткової частини бюджету. З іншого боку, необхідно буде попрацювати з дохідною частиною бюджету, мобілізувавши ті доходи, які на сьогодні ще перебувають у тіньовому секторі", - сказав Силуанов.

У 2017 році Мінфін РФ очікує зростання доходів федерального бюджету до 15,5 трильйона рублів за збільшення середньорічної ціни нафти до $70 за барель.

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"Це трохи більше обсягу доходів, який був спочатку запланований на цей рік. Тому наше завдання полягає в тому, щоб привести наші витрати, наші зобов'язання у відповідність до тих можливостей, які у нас є", - сказав міністр.

До 2017 року Мінфін сподівається вийти на бездефіцитний бюджет за ціни на нафту $70 за барель.

"За такої конструкції нарощувати витрати порівняно з тим обсягом, який ми маємо у 2015 році, нам не доведеться. Тому що, за нашими оцінками, у 2017 році обсяг витрат може бути збільшений не більше ніж на 300-400 мільярдів рублів", - вважає Силуанов.

"Водночас за чинних зобов'язань індексації зарплат, пенсій та інших - загальний обсяг витрат бюджету у нас буде постійно зростати, і до 2017 року приріст витрат до рівня поточного року складе близько 1 трильйона рублів. Тому у найближчі місяці нам необхідно підготувати пропозиції щодо оптимізації бюджету, скорочення обсягу надлишкових витрат на суму приблизно від 1,5 до 2,0 трильйона рублів", - підсумував російський міністр.

Окрім соціальних видатків, найбільш витратною статтею бюджету виступають військові витрати. Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що витрати на оборону та безпеку роздуті, виходячи з "політичних міркувань", можуть бути оптимізовані.

Коментуючи заяву Медведєва, Силуанов пізніше сказав журналістам, що мова йде про перенесення якихось військових видатків на більш пізні роки.

Раніше УНІАН повідомляв, що федеральний бюджет РФ у січні-березні 2015 року виконано з дефіцитом 812,3 мільярда рублів, або 4,9% ВВП.