Мінекономрозвитку планує до кінця квітня подати на розгляд уряду законопроект про держзакупівлі



Про це повідомив глава департаменту держзакупівель Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Законопроект закінчили обговорювати, підготували всі супровідні матеріали. Наступного тижня узгодимо всередині Мінекономрозвитку і будемо направляти на узгодження в Мінфін і Мін`юст. Хочемо до кінця квітня винести на Кабмін», - написав він.

Читайте такожПрокуратуру закликають перевірити закупівлю ліків за попередньої влади

За словами Стародубцева, цього тижня департамент також сформує своє бачення подальшої реформи державних закупівель.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що проект закону про державні закупівлі буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів і передано у парламент як невідкладний.

Обсяг державних закупівель в Україні становить близько 280 млрд грн на рік.