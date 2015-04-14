Мінекономрозвитку планує до кінця квітня подати на розгляд уряду законопроект про держзакупівлі
Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує до кінця квітня подати на розгляд уряду законопроект про державні закупівлі, метою якого є приведення цієї сфери у відповідність до стандартів Євросоюзу.
Про це повідомив глава департаменту держзакупівель Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Законопроект закінчили обговорювати, підготували всі супровідні матеріали. Наступного тижня узгодимо всередині Мінекономрозвитку і будемо направляти на узгодження в Мінфін і Мін`юст. Хочемо до кінця квітня винести на Кабмін», - написав він.
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За словами Стародубцева, цього тижня департамент також сформує своє бачення подальшої реформи державних закупівель.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що проект закону про державні закупівлі буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів і передано у парламент як невідкладний.
Обсяг державних закупівель в Україні становить близько 280 млрд грн на рік.