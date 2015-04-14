В НБУ помітили підстави для лібералізації валютного ринку

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Є підстави говорити про досягнення еквілібріуму на валютному ринку. За останні тижні ми спостерігаємо там стабільну ситуацію. Тому Нацбанк констатує нявність передумов для лібералізації ринку та послаблення деяких обмежень. Так уже з 10 квітня 2015 року для платежів за імпорт деяких життєво необхідних товарів за прямими контрактами з їх виробниками, а також товарів військового призначення, було скасоване обов’язкове використання акредитивної форми розрахунків", - зауважила Гонтарева.

За словами першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, протягом двох-трьох місяців регулятор закінчить процес очищення банківської системи, після чого перейде до структурної стабілізації ринку.

"Регулятор працює над планом поетапного усунення валютних обмежень відповідно до зобов’язань у рамках нової програми співпраці з МВФ. Зокрема поступово скасовуватимуться всі запроваджені обмеження на зняття коштів клієнтів із рахунків банків, які вводилися в 2014-2015 роках", - сказав він.

Гонтарева додала, що такі кроки регулятора сприятимуть відновленню довіри громадян до банків та стануть своєрідною "точкою перезавантаження" для банківської системи.

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Також вона акцентувала увагу присутніх на монетарній політиці регулятора та повідомила, що суттєві темпи приросту інфляції (за підсумками березня - 10,8%, у річному вимірі - 45%) змусили Нацбанк залишити незмінним розмір облікової ставки.

Крім того, банкіри обговорили зміни до законодавства, що регулює діяльність банківської системи. Усі представники банків позитивно оцінили прийняття ВР в першому читанні законопроекту № 1195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)".

Заступник голови НБУ Владислав Рашкован висловив упевненість, що найближчим часом цей закон буде прийнято в цілому.

"Банки зможуть ефективно планувати управління своєю ліквідністю та акумулювати ресурси для кредитування економіки", - наголосив він.

Актуальним для банківської системи також є питання посилення інституційної спроможності та незалежності Національного банку України.

Як проінформували представники регулятора, відповідний законопроект, що створить умови для оптимізації роботи органів управління Національного банку та унеможливить політичне вручання в його діяльність, має бути зареєстровано в парламенті вже цього тижня.

Наприкінці наради Валерія Гонтарева повідомила банкірів про заплановану участь української делегації на чолі з Головою Національного банку України в чергових Щорічних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку, що відбудуться 16 - 21 квітня 2015 року.

За її словами, під час візиту планується низка важливих зустрічей із керівництвом Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій, що надають підтримку нашій країні, під час яких буде обговорено макроекономічну ситуацію в Україні, а також процес очищення українського банківського сектора.