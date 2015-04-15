Офіційний курс гривні залишається вище 23 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2292.6551 (14 квітня - 2288.2033);

100 євро - 2421.9608 (14 квітня - 2418.6309);

10 російських рублів - 4.4111 (14 квітня - 4.4807).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку вчора на закриття торгів установилися на рівні 22,75/22,95.