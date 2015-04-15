Нацбанк через високу інфляцію зберіг облікову ставку на рівні 30%

Істотні темпи приросту інфляції за підсумками березня змусили Національний банк України зберегти розмір облікової ставки на рівні 30% річних.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook із посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході чергової наради з банкірами 14 квітня.

Раніше, 31 березня, комітет з монетарної політики НБУ прийняв рішення рекомендувати правлінню регулятора зберегти облікову ставку на рівні 30% річних і не змінювати інші параметри монетарної політики.

«Істотні темпи приросту інфляції (за підсумками березня - 10,8%, в річному вимірі - 45%) змусили Національний банк залишити незмінним розмір облікової ставки», - йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк України констатує наявність передумов для поетапної лібералізації валютного ринку Сьогодні, 14 квітн... Posted by Національний банк України on 14 квітня 2015 р.

Нацбанк підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи 30% із 19,5% річних з 4 березня.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, зокрема ставку одноденного рефінансування до 33% річних та ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Наступне засідання монетарного комітету НБУ, який визначає параметри монетарної політики регулятора, очікується 22-23 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, жорсткість монетарної політики НБУ спрямована на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала до долара у 2 рази і ще в 1,8 разу - з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після підвищення облікової ставки і запровадження низки обмежень на валютному ринку гривня з перемінним успіхом демонструє зміцнення - останнє значення офіційного курсу НБУ долара від 15 квітня становить 22,93 грн/дол.