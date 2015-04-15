Банкам пом'якшили обмеження на купівлю валюти від іноземних інвесторів

Національний банк України звільнив операції з купівлі валюти, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення статутного капіталу банку, від обмеження максимальної суми такої купівлі межами 0,1% регулятивного капіталу банку на день.

Про це йдеться в постанові НБУ №248, яка опублікована на сайті регулятора і набуває чинності сьогодні, 15 квітня.

«Зазначена вимога не поширюється на валютні операції на умовах «своп», а також на операції з купівлі іноземної валюти, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення статутних капіталів банків», - йдеться в оновленій версії постанови, тоді як раніше обмеження на купівлю безготівкової валюти та банківських металів за гривні за власними операціями банку до 0,1% регулятивного капіталу банку на день не поширювалися тільки на валютні операції на умовах «своп».

Згідно з постановою, банки можуть купувати валюту, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення своїх статутних капіталів, у сумі не вище обсягу валютних резервів, не включених на дату проведення цієї операції в розрахунок загальної відкритої валютної позиції банку.

Учора, 14 квітня, Нацбанк констатував досягнення рівноваги на валютному ринку і наявність передумов для поетапного скасування обмежень на покупку валюти.

Із 10 квітня НБУ скасував обов'язкове використання акредитивної форми розрахунків для платежів за імпорт деяких життєво необхідних товарів (нафта, бензин, дизпаливо, медичні вироби для гемодіалізу та лікування хворих на онкологічні захворювання тощо) за прямими контрактами з їх виробниками, а також для товарів військового призначення.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 24 лютого запровадив обмеження для імпортерів, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол. з передоплатою, оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., заборону на операції з кредитування для купівлі валюти, обмеження на покупку валюти за власними операціями банку межами 0,1% регулятивного капіталу на день.

Обмеження НБУ було запроваджено для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак опісля повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується протягом останнього місяця.