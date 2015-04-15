Темпи зростання економіки Китаю знизилися до 6-річного мінімуму

Темпи зростання економіки Китаю в першому кварталі поточного року знизилися - з січня по березень зростання ВВП склало 7 відсотків, а такий показник в останній раз був зареєстрований шість років тому в результаті глобальної економічної кризи, передає DW.

В четвертому кварталі 2014 року зростання ВВП Китаю склало 7,3 відсотка.

Читайте такожРосія просить Китай дозволити її компаніям запозичення в юаняхЕксперти пояснюють уповільнення темпів зростання ВВП в КНР слабкою кон'юнктурою світової економіки. Негативну роль зіграло зміцнення китайської валюти по відношенню до євро. У результаті знизилася вартість експортної продукції в країни Євросоюзу, який є найбільшим торговим партнером Китаю. За даними уряду КНР, для успішної реалізації намічених реформ зростання ВВП має становити 5-6 відсотків.