Доходи Путіна і Медведєва зросли удвічі, незважаючи на обвал російської економіки

Доходи президента Росії Володимира Путіна у 2014 році зросли удвічі порівняно з 2013 роком - до 7,65 млн руб. порівняно з 3,6 млн руб.

Такі дані випливають з інформації про доходи, витрати, майно і зобов'язання майнового характеру президента РФ, опублікованої сьогодні на сайті Кремля.

Читайте такожПутін вже в 2017 році може довести Росію до банкрутства - польські ЗМІУ власності Путіна вказані земельна ділянка на 1,5 тис. кв. м, квартира в 77 кв. м і гараж (18 кв. м). У користуванні Путіна також квартира у 153,7 кв. м і гаражне місце на 18 кв. м. Ці ж об'єкти були зазначені у декларації за 2013 рік. Уся ця нерухомість знаходиться в Росії. Не зазнав змін порівняно з минулим роком і особистий автопарк президента РФ. У його власності - дві «Волги» (ГАЗ М21 і ГАЗ М-21-Р), а також «Нива» та причіп «Скіф».

Доходи прем'єра Росії Дмитра Медведєва, згідно з його декларацією, також подвоїлися і становили 8,52 млн руб. роком раніше - 4,26 млн. руб.). Медведєв є власником квартири на території Росії площею 367,8 кв. м. Точно така ж квартира значиться та в користуванні у його дружини. Крім того, на умовах оренди (строком на 49 років) прем'єр володіє земельною ділянкою в 4 700 тис. кв. м (47 соток), також розташованою в межах території РФ.

Читайте такожУ Росії знову перекроюють бюджет: для покриття держборгу не вистачає 26 мільярдів рублівМедведєв має у власному розпорядженні два раритетні легкові автомобілі - ГАЗ-20 «Победа» 1948 року випуску і ГАЗ-21 «Волга» 1962 року випуску. Його дружина володіє сучаснішою машиною - німецьким Volkswagen Golf.

Таке збільшення річних доходів російського керівництва пов'язане зі зростанням його заробітної плати. Рік тому президент РФ Путін підписав указ про підвищення грошової винагороди собі та прем'єр-міністру в 2,65 разу.