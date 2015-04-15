Доходи Путіна і Медведєва зросли удвічі, незважаючи на обвал російської економіки
Таке збільшення доходів російського керівництва пов'язане зі зростанням його заробітної плати. Рік тому президент РФ підписав указ про підвищення грошової винагороди собі та прем'єр-міністру в 2,65 разу.
Доходи президента Росії Володимира Путіна у 2014 році зросли удвічі порівняно з 2013 роком - до 7,65 млн руб. порівняно з 3,6 млн руб.
Такі дані випливають з інформації про доходи, витрати, майно і зобов'язання майнового характеру президента РФ, опублікованої сьогодні на сайті Кремля.
Читайте такожПутін вже в 2017 році може довести Росію до банкрутства - польські ЗМІУ власності Путіна вказані земельна ділянка на 1,5 тис. кв. м, квартира в 77 кв. м і гараж (18 кв. м). У користуванні Путіна також квартира у 153,7 кв. м і гаражне місце на 18 кв. м. Ці ж об'єкти були зазначені у декларації за 2013 рік. Уся ця нерухомість знаходиться в Росії. Не зазнав змін порівняно з минулим роком і особистий автопарк президента РФ. У його власності - дві «Волги» (ГАЗ М21 і ГАЗ М-21-Р), а також «Нива» та причіп «Скіф».
Доходи прем'єра Росії Дмитра Медведєва, згідно з його декларацією, також подвоїлися і становили 8,52 млн руб. роком раніше - 4,26 млн. руб.). Медведєв є власником квартири на території Росії площею 367,8 кв. м. Точно така ж квартира значиться та в користуванні у його дружини. Крім того, на умовах оренди (строком на 49 років) прем'єр володіє земельною ділянкою в 4 700 тис. кв. м (47 соток), також розташованою в межах території РФ.
Читайте такожУ Росії знову перекроюють бюджет: для покриття держборгу не вистачає 26 мільярдів рублівМедведєв має у власному розпорядженні два раритетні легкові автомобілі - ГАЗ-20 «Победа» 1948 року випуску і ГАЗ-21 «Волга» 1962 року випуску. Його дружина володіє сучаснішою машиною - німецьким Volkswagen Golf.
Таке збільшення річних доходів російського керівництва пов'язане зі зростанням його заробітної плати. Рік тому президент РФ Путін підписав указ про підвищення грошової винагороди собі та прем'єр-міністру в 2,65 разу.