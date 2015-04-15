Держава не має втручатися у стосунки банків і валютних позичальників - НБУ

Національний банк України виступає проти законодавчого врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

Як зазначив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук під час наради з банкірами, проблеми валютних позичальників повинні вирішуватися виключно на добровільних засадах і втручання держави в господарську діяльність банків та їх правовідносини з клієнтами - неприпустимо.

Писарук підкреслив, що в програмі кредитування МВФ задекларована добровільність переговорного процесу між позичальниками і банками із зазначеного питання.

Проблеми валютних позичальників мають вирішуватися виключно на добровільних засадах, – Олександр ПисарукНаціональний б... Posted by Національний банк України on 15 квітня 2015 р.

"Держава і Національний банк України не повинні втручатися у двосторонні переговори між позичальниками і банками. Якщо буде прийнято закон, що передбачає примусову конвертацію валютних іпотечних кредитів у гривневі, Президент України застосує право вето щодо цього закону", - цитує прес-служба регулятора програму кредитування МВФ щодо Механізму розширеного фінансування.

З цієї причини, на думку керівництва регулятора, розгляд у Верховній Раді України законопроекту про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті є недоцільним.

"Ми за вирішення цих проблем виключно на добровільних засадах. Так, як це, наприклад, передбачено Меморандумом з врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті, запропонованим банками - найбільшими іпотекодержателями. Тим більше, що підгрунтя для його практичної реалізації вже з'явилося. Йдеться про ухвалені Верховною Радою України зміни до Податкового кодексу. Вони звільняють від обкладання податком на доходи фізичних осіб і доходи фізичної особи-позичальника, які виникають після пробачення кредитором частини боргу. Ми не раз підкреслювали необхідність цих змін, адже вони сприятимуть вирішенню проблем валютних позичальників ", - цитуються в повідомленні слова Писарука.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює податкові пільги для позичальників при прощенні боргів за валютними кредитами в результаті їх реструктуризації в гривню.

Згідно з документом, сума прощення боргу кредитором у розмірі різниці між основною сумою боргу за курсом Національного банку на дату реструктуризації валютного кредиту і за курсом на 1 січня 2014 не вважається додатковим благом платника податку і не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

З моменту переходу до гнучкого курсу на початку минулого року гривня подешевшала за офіційним курсом до долара майже в 3 рази, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, які отримують доходи у гривні, і призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих за ними резервів.