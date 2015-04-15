Керівництво ЄС підписало рішення про надання Україні €1,8 млрд допомоги

Про це повідомляє у середу Європейська комісія.

"Комісія сподівається завершити цей процес у найближчі тижні для того, щоб виділити перший транш у розмірі 600 млн. євро до літніх канікул", - наголошується в повідомленні.

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Кошти виділені Україні з метою стабілізації її економіки та на проведення реформ, поліпшення платіжного балансу, як визначено Міжнародним валютним фондом.

Допомога буде доступна протягом 2,5 року і надаватися у вигляді кредитів, які будуть виплачуватися у три етапи.