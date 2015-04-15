Керівництво ЄС підписало рішення про надання Україні €1,8 млрд допомоги
13:53, 15 квітня 2015Фінанси
546
Свої підписи під документом поставили від Європейського парламенту президент Мартін Шульц, з боку Європейської Ради - державний секретар з європейських справ Латвії Занда Калніна-Лукашевича.
У ЄС підписали рішення про надання Україні макрофінансової допомоги / Вікіпедія
Про це повідомляє у середу Європейська комісія.
"Комісія сподівається завершити цей процес у найближчі тижні для того, щоб виділити перший транш у розмірі 600 млн. євро до літніх канікул", - наголошується в повідомленні.
Читайте також"Вишеградська четвірка" підтримує надання масивної фінансової допомоги Україні - ЗМІ
Читайте такожЄвропейська Рада прийняла рішення, яким затвердила надання Україні 1,8 млрд євро
Кошти виділені Україні з метою стабілізації її економіки та на проведення реформ, поліпшення платіжного балансу, як визначено Міжнародним валютним фондом.
Допомога буде доступна протягом 2,5 року і надаватися у вигляді кредитів, які будуть виплачуватися у три етапи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter