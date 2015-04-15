Гривня на міжбанку різко зміцнилася до 21,50 за долар

У середу, 15 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів підвищилися до рівня 21,20/21,50 проти 22,75/22,95 на відкритті торгів, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 22,45/22,78 грн/євро, до російського рубля - 0,4190/0,4250 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 21,8121 грн/дол., на цей час було укладено 106 угод на суму 57,84 млн дол.