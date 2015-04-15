Україна очікує ще $2,5 мільярда від МВФ у середині червня

Про це повідомляється у матеріалах Національного банку України для інформаційного дня з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями в НБУ.

Національний банк нагадав, що з 11 березня діє нова програма з Міжнародним валютним фондом, в рамках якої 13 березня отримано перший транш близько 5 млрд дол.

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«Перший перегляд реалізації Україною нової програми запланований на травень цього року, виплата другого траншу обсягом 1,8 млрд СДР (спеціальні права запозичення - близько 2,462 млрд дол. США) - на середину червня», - сказано в документі.

Як повідомив під час заходу директор департаменту міжнародних зв'язків НБУ Сергій Круглик, на даний час регулятор працює над просуванням законодавчих ініціатив, які необхідно прийняти у Верховній Раді до перегляду програми. «У програмі чітко окреслені всі закони і нормативні документи, які потрібно змінити. Є список на дві сторінки із законів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Раніше УНІАН повідомляв, що золотовалютні резерви завдяки кредиту МВФ зросли майже до $10 мільярдів.