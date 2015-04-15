Україна планує залучити у ЄБРР у 2015 році до 900 млн євро - НБУ

14:51, 15 квітня 2015
Фінанси
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Україна планує залучити фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку у 2015 році на суму до 900 млн євро.

REUTERS

Про це повідомляється у матеріалах Національного банку України для інформаційного дня з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями в НБУ.

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Згідно з матеріалами, у 2014 році ЄБРР збільшив річне фінансування України на 1,2 млрд євро, і на 1 січня цього року портфель кредитів банку в економіку країни зріс до 10,4 млрд євро у рамках 344 проектів.

«До 900 млн євро планується залучити у 2015 році», - сказано в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄБРР виділить «Укренерго» 65 мільйонів євро.

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