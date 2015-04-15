Донорська конференція для залучення інвестицій в Україну відбудеться восени 2015 року - Абромавичус

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

За словами міністра, на донорській конференції восени будуть розглядатися конкретні проекти в Україні, у тому числі і об'єкти приватизації.

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«Ми очікуємо приватних інвесторів, фонди, для яких буде спеціальна, окрема конференція вже восени», - сказав він.

Абромавичус зазначив, що таке рішення уряду зумовлене несприятливою інвестиційною кон'юнктурою, у зв'язку з чим Кабмін має намір спочатку презентувати міжнародним фінансовим організаціям, приватним інвесторам та іншим західним партнерам прогрес реформ у країні і вже до осені підготувати конкретну модель донорської допомоги.

Також міністр наголосив, що концепція такої моделі буде презентована на інвестиційній конференції в квітні.

Водночас Абромавичус заявив, що на конференції інвесторів у квітні питання залучення донорських та інвестиційних коштів розглядатися не буде.

Міжнародна інвестиційна конференція, яка відбудеться 28 квітня на території спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, організована з метою продемонструвати прогрес реформ в Україні і не передбачає залучення коштів під конкретні інвестиційні проекти.

«Мета конференції - показати нашим західним партнерам, що все-таки реформи у нашій країні выдбуваються, що є серйозний настрій на реформи і що у нас є чіткий план подальшого реформування країни», - сказав міністр.

За словами Абромавичуса, питання залучення донорських та інвестиційних коштів на конференції розглядатися не буде.

Міністр повідомив, що конференція буде складатися із двох частин. Перша стосуватиметься політичної тематики. Друга частина складатиметься з чотирьох панелей: відновлення постраждалих від воєнних дій регіонів України, бізнес-клімат, аграрна політика, а також енергетика та енергоефективність.

Він зазначив, що участь у конференції вже підтвердили 4 міністри європейських країн, проте не уточнив, яких саме.

«Очікуємо близько 400 учасників. Запрошуємо делегації від партнерів у форматі 1 + 3, тобто глава країни або уряду і профільні міністри», - сказав голова Мінекономрозвитку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС сподіваються, що донорська конференція для України відбудеться у квітні і збере $15 млрд.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України допускало можливість проведення двох інвестиційних конференцій на підтримку реформ в Україні замість раніше запланованої донорської конференції - у квітні-травні та восени - з настанням сприятливої ​​кон'юнктури.

Причому загальний пакет проектів, які можуть бути представлені інвесторам, становить 7,5 млрд дол.

Ідея проведення донорської конференції на підтримку України була вперше висловлена ​​влітку 2014 року. Спочатку планувалося провести конференцію у грудні 2014 року. Однак пізніше дата проведення переносилася на січень 2015 року і потім на квітень 2015 року.