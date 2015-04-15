ЄБРР розглядає можливість входження в капітал двох українських банків - НБУ

Про це повідомив журналістам директор департаменту міжнародних зв'язків Національного банку України Сергій Круглик під час інформаційного дня з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

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«ЄБРР розглядає можливість розширення банків-партнерів. Можливе входження в капітал українського банку, навіть двох банків. Це на порядку денному ЄБРР. Два банки - приватний і державний», - сказав він і нагадав, що зараз ЄБРР володіє акціями у трьох банках, що працюють в Україні («УкрСиббанк», «Мегабанк», «Прокредит Банк») і в одному збанкрутілому - банку «Форум».

За словами Круглика, у Національний банк надходять пропозиції і від інших іноземних інвесторів з придбання українських банків. «Буквально вчора в Національний банк приходив інвестор із пропозицією купити банк. Інвестори приходять в Україну, у тому числі і в банківський сектор. В аграрний сектор, у хімічну промисловість. Їх небагато, але вони приходять, і це хороший старт для відновлення економіки», - додав директор департаменту міжнародних зв'язків НБУ.

Раніше в НБУ повідомили, що Україна планує залучити у ЄБРР у 2015 році до 900 млн євро.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 березня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми у 10,9 млрд євро для 344 проектів у країні.