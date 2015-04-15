Бізнес не побачив результатів реформ і поліпшення інвестклімату в Україні - дослідження
Представники великих підприємств України, що входять до Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підтвердили низький рівень очікувань від діяльності влади.
Також представники ЄБА констатували відсутність просування реформ та покращення інвестиційного клімату. Про це йдеться у дослідженні ЄБА, переданому УНІАН.
«Індекс інвестиційної привабливості у січні-лютому цього року становить 2,51 бала за п'ятибальною шкалою. Цей показник майже не відрізняється від попереднього результату, отриманого в кінці 2014 року, - сказано в дослідженні. - Відсутність видимих змін (в оцінках бізнесу - УНІАН) пов'язана з відсутністю реформ і невиправданістю очікувань бізнесу».
Крім того, згідно з дослідженням, значними проблемами стали курсові коливання, що підірвали фінансову стабільність підприємств і держави в цілому, а також значний рівень корупції в управлінському апараті.
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Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко зазначила, що топ-менеджери провідних українських компаній, як і раніше, скаржаться на фіскальний тиск і неефективність чиновників. «Реформи йдуть повільно. Їх особливо гальмує корупція та неефективність чиновників середньої ланки, так званої «старої гвардії», - зазначила Дерев'янко. - Бізнес хоче бачити ефективну, просту податкову систему. І в цілому системність і передбачуваність державної політики».
Згідно з дослідженням, близько 85% опитаних ЄБА підприємців негативно оцінюють інвестиційний клімат в Україні, причому 47% респондентів не очікують поліпшення ситуації у подальшому.
Водночас, позитивним моментом, за даними дослідження, є початок процесу дерегуляції економіки, особливо в аграрному секторі, і дискусія про необхідність податкової реформи.
Нагадаємо, минулого року оптимістичні очікування бізнесу, що працює в Україні, щодо змін інвестиційного клімату в нашій країні перевищили історичний максимум і склали 3,6 бала за п'ятибальною шкалою.
Довідка УНІАН. Дослідження індексу інвестиційної привабливості проходить 27-й раз. Він визначає настрої бізнесу і є інтегральним показником, який формується на підставі думки авторитетних топ-менеджерів провідних українських і міжнародних компаній.