Бізнес не побачив результатів реформ і поліпшення інвестклімату в Україні - дослідження

Також представники ЄБА констатували відсутність просування реформ та покращення інвестиційного клімату. Про це йдеться у дослідженні ЄБА, переданому УНІАН.

«Індекс інвестиційної привабливості у січні-лютому цього року становить 2,51 бала за п'ятибальною шкалою. Цей показник майже не відрізняється від попереднього результату, отриманого в кінці 2014 року, - сказано в дослідженні. - Відсутність видимих змін (в оцінках бізнесу - УНІАН) пов'язана з відсутністю реформ і невиправданістю очікувань бізнесу».

Крім того, згідно з дослідженням, значними проблемами стали курсові коливання, що підірвали фінансову стабільність підприємств і держави в цілому, а також значний рівень корупції в управлінському апараті.

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Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко зазначила, що топ-менеджери провідних українських компаній, як і раніше, скаржаться на фіскальний тиск і неефективність чиновників. «Реформи йдуть повільно. Їх особливо гальмує корупція та неефективність чиновників середньої ланки, так званої «старої гвардії», - зазначила Дерев'янко. - Бізнес хоче бачити ефективну, просту податкову систему. І в цілому системність і передбачуваність державної політики».

Згідно з дослідженням, близько 85% опитаних ЄБА підприємців негативно оцінюють інвестиційний клімат в Україні, причому 47% респондентів не очікують поліпшення ситуації у подальшому.

Водночас, позитивним моментом, за даними дослідження, є початок процесу дерегуляції економіки, особливо в аграрному секторі, і дискусія про необхідність податкової реформи.

Нагадаємо, минулого року оптимістичні очікування бізнесу, що працює в Україні, щодо змін інвестиційного клімату в нашій країні перевищили історичний максимум і склали 3,6 бала за п'ятибальною шкалою.

Довідка УНІАН. Дослідження індексу інвестиційної привабливості проходить 27-й раз. Він визначає настрої бізнесу і є інтегральним показником, який формується на підставі думки авторитетних топ-менеджерів провідних українських і міжнародних компаній.