НБУ підвищив офіційний курс більше ніж на гривню

Нацбанк підвищив офіційний курс на 1 гривню 14 копійок.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 2178.3027 (15 квітня - 2292.6551) 100 EUR - 2304.4264 (15 квітня - 2421.9608) 10 RUR - 4.3132 (15 квітня - 4.4111). Читайте такожГривня закрила міжбанк на позначці 21,65 за долар Читайте такожофіційний курс гривні залишається вище 23 за долар

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