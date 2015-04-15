НБУ підвищив офіційний курс більше ніж на гривню
19:44, 15 квітня 2015Фінанси
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Нацбанк підвищив офіційний курс на 1 гривню 14 копійок.
REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2178.3027 (15 квітня - 2292.6551)
100 EUR - 2304.4264 (15 квітня - 2421.9608)
10 RUR - 4.3132 (15 квітня - 4.4111).
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