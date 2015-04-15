ЄЦБ знову залишив базову процентну ставку на рівні 0,05%

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у середу зберегла базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,05%.

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