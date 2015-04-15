ЄЦБ знову залишив базову процентну ставку на рівні 0,05%
20:00, 15 квітня 2015Фінанси
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Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у середу зберегла базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,05%.
REUTERS
Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,2%, маржинальна ставка - на рівні 0,3%, передає Прайм "із посиланням на прес-реліз регулятора.
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Рішення співпали із прогнозами аналітиків.
Нагадаємо у грудні УНІАН повідомляв, що ЄЦБ зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,05%.
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