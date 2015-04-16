Олігархічна система в Україні заважає іноземним інвестиціям - Немиря

У Європі відкрито говорять, що олігархічна система в Україні перешкоджає прямим іноземним інвестиціям.

Як передає власний кореспондент, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря, коментуючи журналістам основні моменти конференції, що відбулася в середу у Брюсселі і була присвячена економічній ситуації в Україні.

"Є бачення того, що треба робити речі, незважаючи на те, що є війна, а з іншого боку - саме тому, що є війна. Вони вимагають сміливості, про що говорив єврокомісар Ган. Одна з цих речей це те, що називається олігархічні інтереси й олігархічна система. У нас не дуже багато про це говорять на вищому рівні", - сказав він.

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Немиря наголосив, що подолання олігархічної системи "уможливить реформи всередині країни і, відповідно, внутрішні інвестиції, це є і передумовою серйозних зовнішніх прямих іноземних інвестицій".

Іншим моментом, який пролунав в ході конференції і "який насторожує", український політик назвав той, що "ми знову побачили, хоча і не в жорсткій формі, але знову підняття теми про тристоронність з точки зору можливості двох інтеграцій одночасно". "Дуже важливо, що сказав Ган, що не може йти мова про нові переговори не лише тому, що більшість країн вже ратифікували цю угоду, а й тому, що дві інтеграції - інтеграція з Євразійським союзом і ЄС - є несумісними. У той же час є сумісними інтеграція до ЄС і підтримання торгівельних відносин з іншими країнами, зокрема з тими, які входять до СНГ", - зазначив він.

Немиря наголосив, що "путінська Росія є агресором, стосовно якої можна вживати термін "ворог". "Можна іноді торгувати з ворогом, але інтегруватися неможливо", - підкреслив політик.