Реструктуризація боргів держбанків передбачає лише відтермінування їх погашення - Мінфін

Реструктуризація зовнішніх боргів державних "Ощадбанку" й "Укрексімбанку" передбачає тільки продовження терміну їх погашення без зменшення суми основного боргу або відсотків.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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«Хоча єврооблігації 2015 року та інші боргові інструменти «Укрексімбанку» й «Ощадбанку» включено до периметру майбутньої боргової операції, у зв'язку з особливими обставинами щодо державних банків вони повинні тільки перепрофілювати ці зобов'язання (тобто продовжити термін їх погашення). Виконання цілей EFF (Механізму розширеного фінансування МВФ - УНІАН) не вимагає зменшення основної суми боргу або купону за цими інструментами», - йдеться в повідомленні.

Міністерство висловило підтримку «Укрексімбанку» в його проханні продовжити на 3 місяці період обігу єврооблігацій банку 2015 на 750 млн дол., для того щоб підготуватися до переговорів про продовження терміну погашення облігацій на термін не більше десяти років.

У повідомленні наголошується, що зазначені єврооблігації «Укрексімбанку» входять до переліку боргових зобов'язань, за якими має бути здійснено реструктуризацію, відповідно до програми МВФ.

«Нездатність перепрофілювати єврооблігації 2015 унеможливить для України досягнення цілей, зазначених у EFF, оскільки вони є частиною боргу державного сектору обсягом 5,2 млрд дол. з терміном погашення у 2015 році, погашення якого має бути відкладено», - йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначає, що всі вимоги програми щодо майбутньої боргової операції повинні бути виконані для того, щоб забезпечити безперервне надання необхідної фінансової підтримки України з боку МВФ та інших її міжнародних партнерів.