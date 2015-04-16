Росії все не вдається перевести Visa на свої правила гри

Антисанкціонний перехід Visa на процесінг Національної системи платіжних карт Росії (НСПК) виявився не таким оперативним, як передбачалося спочатку, пише "Комерсант".

Замість 31 травня його тепер планується завершити у третьому кварталі, що не дозволяє оперативно вирішити карткові проблеми санкціонних банків. Крім того, схема переходу помітно ускладнилася, що може створити додаткові складнощі в проведенні операцій по картах Visa як для громадян-власників, так і для банків-емітентів.

Читайте такожУ Росії визнали, що Національна платіжна система не захистить від санкційУ відсутність офіційних коментарів про причини подовження термінів переходу Visa на процесінг в НСПК учасники ринку можуть лише будувати припущення. "Робота з Visa набагато складніше, ніж з MasterCard, не виключено, що НСПК вирішила в її випадку зробити цей процес поетапним, ніж перейти на Visa відразу і обрушити весь процесінг",- припускає співрозмовник "Ъ" в банку з топ-10.

За словами співрозмовника "Ъ", близького до однієї з кредитних організацій, схема, при якій обробка трансакцій все ще буде залежати від Visa аж до червня, стала для нього неприємним сюрпризом.

"Дана схема не буде працювати в разі введення санкцій відносно нових банків, так як Visa просто буде відхиляти авторизацію по їх картками, кліринг на рівні НСПК в такому випадку не допоможе", - відзначає незалежний експерт на платіжному ринку Дмитро Вишняков.