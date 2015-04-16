У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 3 мільярди гривень

Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку з обігом 2,9 млрд грн, повідомляється на сайті служби.

За даними ДФС, для прикриття незаконної діяльності учасниками конвертаційного центру використовувались 112 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих у Києві і Київській області.

Згідно з повідомленням, схема конвертації полягала в наступному: безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунок у вигляді оплати за роботу та послуги, після чого ці кошти знімалися готівкою і поверталися клієнтам за вирахуванням відсотків за конвертацію.

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За інформацією фіскальної служби, послугами центру користувалися понад 200 підприємств, загальний оборот коштів становив 2,9 млрд грн, втрати бюджету з ПДВ становили 486 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за перших три місяці цього року зупинила діяльність 12 конвертаційних центрів.

За даними ДФС, сума конвертованих ними коштів становить 1,9 млрд грн, сума збитків, завданих державі їх діяльністю, становить 328,6 млн грн.