Гройсман: зарплата депутатів з 1 квітня становить 6109 гривень

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав постанову про те, що зарплата народних депутатів становить 6109 гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Це розмір заробітної плати народних депутатів з 1 квітня. Хочу врешті-решт поставити крапку в спекуляціях на цю тему", - наголосив Гройсман.

За його словами, заробітну плату народних депутатів прирівнено до заробітної плати членів Кабінету міністрів України.

6 109 гривень. Це розмір заробітної плати народних депутатів з 1 квітня. Хочу врешті-решт поставити крапку в спекуляціях... Posted by Volodymyr Groysman on 15 квітня 2015 р.

Як пояснив Гройсман, до 1 квітня діяло обмеження заробітної плати семи мінімальними окладами для членів КМУ, народних депутатів, інших посадовців, що становило 8526 гривень, і це обмеження дійсно було скасоване 2 березня цього року. Водночас, ще раніше постановою Кабміну від 14 лютого встановлено, що у 2015 році місячна заробітна плата депутатів нараховується у розмірі посадового окладу членів уряду, що становить зараз 6109 гривень.

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Нагадаємо, що одним із доопрацювань бюджету Радою вже після ухвалення закону стало підвищення максимального розміру заробітної плати народним депутатам України до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Так, народний депутат Верховної Ради VII скликання, член політради "Батьківщини" Андрій Павловський заявив, що депутатам Верховної Ради України VIII скликання з 1 квітня підвищили зарплату з близько 6,5 тисячі гривень до близько 17,5 тисячі гривень на місяць.

Однак Гройсман заперечив підвищення зарплат народних депутатів. "Хочу офіційно заявити – ніякого підвищення не було і я, як голова Верховної Ради, жодного рішення про підвищення зарплатні депутатам у тих умовах, в яких зараз живе країна, не підпишу. Хочеться звернути увагу тих, хто розповсюджує ці чутки – не вигадуйте те, чого немає", - написав він у соцмережі.