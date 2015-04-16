Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,58 за долар

У четвер, 16 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,48/21,58, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 22,86/23,28, до російського рубля - 0,4320/0,4350.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 установився на рівні 21,7569 грн/дол., на цей час було укладено 7 угод на суму 7,44 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,35/21,65.