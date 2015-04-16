Путін визнав падіння реальних доходів росіян

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі російських державних каналів.

«Дійсно, рівень реальних доходів населення у зв'язку з інфляцією, яка у нас стрибнула до 11,4% у минулому році, певним чином знизився», - сказав Путін.

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Причому він запевнив, що влада буде враховувати це у своїй соціальній політиці, надаючи підтримку незахищеним верствам населення.

За словами Путіна, це сталося, зокрема, через випереджаюче зростання зарплат, порівняно із продуктивністю праці у країні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня колишній міністр фінансів РФ, голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін заявив, що росіян вперше за 15 років правління Путіна чекає падіння реальних доходів.

Разом з тим Путін і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв за рік подвоїли свої доходи.

Зокрема, Путін, згідно з оприлюдненою декларацією, заробив у 2014 році понад 7,65 млн рублів (на рік раніше дохід Путіна склав 3,6 млн руб).

Доходи Медведєва, згідно декларації, також подвоїлися і склали 8,52 млн руб. на рік раніше - 4,26 млн руб.).