США збільшать економічний тиск на Росію в разі зриву Мінських угод

США більшать економічний тиск на Росію у разі зриву Мінських домовленостей, заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт на бізнес-форумі в Києві.

«Якщо Росія не зможе виконати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, ми піднімемо економічну ціну для Кремля», - сказав Пайєтт.

За словами посла, США і ЄС консолідують свої зусилля у стимулюванні Росії до неухильного виконання Мінських домовленостей.

Також Пайєтт наголосив, що непідконтрольна Україні територія становить лише 3% від загальної площі країни, що не повинно стати перешкодою у проведенні системних реформ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр також заявляв про те, що ситуація із запровадженими проти Росії санкціями з боку західних країн залежатиме від виконання РФ Мінських угод.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.