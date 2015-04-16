Профільний комітет Ради підтримує зниження імпортного збору

Про це заявив голова комітету Роман Насиров на бізнес-форумі в Києві.

«Враховуючи позитивну динаміку балансу зовнішньої торгівлі протягом перших місяців 2015 року, актуальним є питання перегляду додаткового імпортного збору у напрямку його лібералізації. Я можу впевнено сказати, що комітет податкової і митної політики буде підтримувати таке рішення», - сказав він.

За словами Насирова, введення імпортного збору допомогло стабілізувати фінансову ситуацію всередині країни, включаючи валютний курс і платіжний баланс.

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Водночас голова комітету наголосив, що позитивні тенденції у зовнішній торгівлі є достатньою підставою для зменшення збору.

Як повідомляв УНІАН, уряд може прийняти рішення про перегляд додаткового імпортного збору за ставками 10% і 5%, що діє з лютого цього року, найближчим часом.

У кінці лютого міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що уряд вводить тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

За її словами, збір не буде поширюватися на критичний імпорт, медичні приналежності, енергетичні ресурси, зокрема, на газ та інші важливі для української економіки і населення товари.

Раніше УНІАН також повідомляв, що уряд може змінити імпортний збір найближчим часом.