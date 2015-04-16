Євросоюз хоче забезпечити доступ українських компаній до дешевих кредитів

Європейський Союз має намір забезпечити доступ до дешевих кредитів для українських підприємств і стимулює поступове пом'якшення грошово-кредитної політики в Україні, сказав голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на бізнес-форумі в Києві.

«Ми як делегація Європейського Союзу все робимо зараз для того, аби поліпшити доступ, знизити бар'єр, через який можна представити в європейські фінансові інститути проекти під кредитування бізнесу по всій Україні», - сказав він.

За словами Томбінського, делегація також асистує фінансовим організаціям ЄС у підтримці малого і середнього бізнесу в країні.

«Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку вже надають кредитні лінії для малого і середнього українського бізнесу, але до потрібного рівня необхідно ще дійти», - наголосив голова представництва ЄС.

Також Томбінський зазначив, що дорогі кредити є головною перешкодою для українських підприємств у використанні односторонніх торгових преференцій від Євросоюзу.

Читайте такожНацбанк: про зняття обмежень на ринку потрібно радитися з МВФ

«Важко конкурувати з виробниками, у яких є доступ до кредиту під 2-3%. У вас можна працювати з кредитом лише під 15-20%. Необхідно зробити все для того, аби знизити цей бар'єр», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський інвестиційний банк у рамках реалізації проектів розвитку економіки розглядає можливість виділити Україні кредитну лінію в обсягу близько 400 млн євро на проекти в малому і середньому бізнесі.

Крім того, Європейський Союз працює над графіком з надання фінансової допомоги Україні у розмірі 11 млрд євро і має намір видати перший транш підтримки вже в травні-червні поточного року.