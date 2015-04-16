Обіг роздрібної торгівлі в Україні у першому кварталі знизився майже на 24%

У національній валюті обіг роздрібної торгівлі склав 219,745 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі у Луганській та Донецькій областях - на 90,2% і 67,7% - до 1,3 млрд грн і 9 млрд грн відповідно. Найменше скорочення роздрібного товарообігу у січні-березні спостерігалося у Тернопільській (на 10,2%, до 4,4 млрд грн), Івано-Франківській (на 10,5%, до 7,5 млрд грн) та Київській (на 10,6 %, до 10,4 млрд грн) областях. Роздрібний товарообіг у Києві за звітний період знизився на 19,8% - до 33 млрд грн.

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У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком - до 903,535 млрд грн.