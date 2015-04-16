Росія рефінансує платежі Білорусі за держборгом у 2015 році

Росія рефінансує платежі Білорусі по державному боргу на 2015 рік, заявив 16 квітня прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков, передає БЕЛТА.

Читайте такожЛукашенко в інтерв'ю Bloomberg: Білорусь не буде північно-західним краєм Росії (відео)Вже є "відповідні рішення, домовленості", які в даний час знаходяться практично на завершальній стадії, зазначив Кобяков.

"У нас є домовленості із російськими партнерами, щоб повністю рефінансувати наші платежі, які ми здійснюємо в цьому році в Російську Федерацію як за держборгом, так і з Антикризового фонду ЄврАзЕС", - зазначив прем'єр-міністр.

Мова йде про реструктуризацію заборгованості на 750 мільйонів доларів. У 2014 Росія виділила кредитів Білорусі на суму понад 2 млрд доларів. У березні 2015 року Мінськ і Москва підписали угоду про виділення Білорусі державного фінансового кредиту на 110 мільйонів доларів під 1,5%.

У 2015 році Білорусі необхідно погасити зовнішній держборг у розмірі 4 мільярди доларів.