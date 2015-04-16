Україна закінчила квартал із профіцитом бюджету в 3,6 мільярда - "уперше за багато років"

Державний бюджет України за підсумками першого кварталу поточного року зведений із профіцитом 3,6 млрд грн, заявив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський в ході засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

«Перший квартал ми вперше за багато років виконали з профіцитом державного бюджету 3,6 млрд грн, доходи держбюджету за цей період зросли приблизно на 37%», - сказав Уманський.

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За його словами, доходи місцевих бюджетів за вказаний період зросли на 35%, причому без урахування території проведення антитерористичної операції доходи зросли на 39,5%.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-лютого 2015 склав 8,743 млрд грн, що на 3465 млн грн, або в 1,7 разу, більше від дефіциту за аналогічний період минулого року у розмірі 5279 млн грн.

Дефіцит зведеного бюджету України за цей період склав 272 млн грн, що майже у 9 разів менше від показника за січень-лютий 2014 року.

За підсумками січня дефіцит держбюджету склав 9185 млн грн, дефіцит зведеного бюджету - 2,555 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту у розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, поріг держборгу на рівні 1394 млрд грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, склав 78070 млн грн, що на 20,7% більше від показника за 2013 рік.