Україна цього року може отримати ще кілька мільярдів доларів, якщо виконає програму МВФ

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

«У поточному році ми очікуємо, що виконання програми з нашими міжнародними кредиторами дасть можливість залучити кілька мільярдів доларів від таких організацій, як Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк», - зазначив він.

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За словами Яценюка, кредити цих організацій будуть спрямовані виключно на реалізацію конкретних проектів у реальному секторі економіки.

«Це організації, які не дають кредити під «соціалку», а фінансують розвиток економіки: будівництво доріг, модернізацію газотранспортної системи, будівництво інфраструктурних проектів. Це план на 2015 рік», - наголосив глава уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна хоче взяти кредити для закачування газу в літній період.

Також повідомлялося, що Україна планує залучити фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку у 2015 році на суму до 900 млн євро.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк готові фінансувати проекти із закупівлі трамваїв і тролейбусів українськими містами.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.