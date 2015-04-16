Українська делегація відбула до Вашингтона для участі у щорічних зборах МВФ та Світового банку

Про це повідомляється на сторінці НБУ у соціальній мережі Facebook.

За інформацією НБУ, в ході візиту відбудеться обговорення економічної ситуації в Україні та монетарної політики Нацбанку, питань двостороннього співробітництва і надання макрофінансової допомоги Україні, реалізації нової програми кредитування МВФ у рамках механізму розширеного фінансування.

За інформацією Міністерства фінансів України, українська делегація у п'ятницю, 17 квітня, у Вашингтоні представить кредиторам поточний стан боргової операції України.

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Водночас ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд заявив, що наполягає на завершенні переговорів про реструктуризацію частини зовнішньої заборгованості України не пізніше червня, коли місія Фонду проведе першу оцінку виконання програми співпраці, схвалену у березні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив нову програму кредитування України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Нова програма передбачає доступ до міжнародного фінансування реформ в Україні в обсязі близько 40 млрд дол. і реструктуризацію частини зовнішнього боргу в обсязі 15 млрд дол.

Кабінет міністрів України за пропозицією Мінфіну 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для реструктуризації, після якої співвідношення держборгу до ВВП не повинне перевищувати 71% ВВП до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації держбанків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Україна не виставляла яких-небудь чітких пропозицій до кредиторів, запевнивши, що всі кредитори будуть у рівних умовах. На думку низки експертів, однією з можливих пропозицій стане списання 30-35% боргу, що може виявитися неприйнятним для кредиторів. Зокрема, комітет основних утримувачів євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton, що веде переговори з Мінфіном, вже заявив, що не готовий до списання боргу.

Раніше УНІАН також повідомляв, що українська делегація у п'ятницю, 17 квітня, під час весняної сесії групи Світового банку і Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні представить кредиторам поточний стан боргової операції України.