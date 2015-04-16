Зовнішньоторговельний обіг України у січні-березні склав $18,7 мільярда

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС).

За даними ДФС, Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції із партнерами із 200 країн світу, причому частка експорту у країни Європейського Союзу склала 35%, імпорту - 41%, тоді як частка експорту у країни СНД склала 18%, імпорту - 25%.

Згідно з повідомленням, за січень-березень Україна імпортувала товарів на 9,2 млрд дол., причому основні імпортні операції проводилися з Росією (18%), Китаєм (12%), Німеччиною (11%), Білоруссю (6%) і Польщею (5%). ДФС зазначає, що найбільші суми платежів до державного бюджету з імпорту сплачені з нафти та нафтопродуктів (18,4% загальної суми), автомобілів та інших моторних транспортним засобів (4,4%), кам'яного вугілля і антрациту (4,1%).

Читайте такожУ січні-лютому український експорт перевищив імпорт на $106,7 мільйона

За інформацією фіскальної служби, протягом зазначеного періоду Україна експортувала товарів на 9,5 млрд дол., причому більшість товарів експортувалася до Росії (11%), Туреччини та Китаю (по 7%), Єгипту та Італії (по 6%), Польщі (5%).

Найбільші суми експортних мит сплачені з відходів і брухту чорних металів, шихтових злитків (76,3%), великої рогатої худоби (11,4%), насіння льону (6,8%).

Як повідомляв УНІАН, загальний зовнішньоторговельний обіг України у січні-лютому 2015 року склав більше 12 млрд дол. Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції із партнерами зі 193 країн світу. Експорт товарів за вказаний період склав 6 млрд дол., із яких експортовано до країн Євросоюзу 36%, до країн СНД - 17%.