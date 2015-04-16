До закриття міжбанку гривня зміцнилася до 21,40 за долар
18:07, 16 квітня 2015Фінанси
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У четвер, 16 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,40 грн/дол.
Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 22,5540/22,9600 грн/євро / www.profi-forex.org
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 22,5540/22,9600 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4190/0,4270 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,5009 грн/дол., до цього часу було укладено 222 угоди на суму 179,45 млн дол.
Нагадаємо, вчора гривня закрила міжбанк на позначці 21,65 за долар.
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