Нацбанк почне повторне стрес-тестування банків з 20 квітня

Про це йдеться у постанові НБУ від 15 квітня №260 «Про здійснення діагностичного обстеження банків», текст якого має УНІАН.

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«Департаменту інспектування банків відповідно до технічних завдань здійснити діагностичне обстеження банків, перелік яких наведено в додатку 1 до цієї постанови, шляхом проведення інспекційної перевірки: перших 10 банків - починаючи від 20 квітня 2015 року; наступних 10 банків - починаючи від 1 червня 2015 року», - сказано в документі. Текст програми з переліком банків не розголошується.

Згідно з постановою, регулятор зобов'язав банки надати в Нацбанк необхідну для обстеження інформацію до 27 квітня для перших 10 банків і до 15 травня - для наступних 10 банків, а також забезпечити своєчасне і якісне надання інформації на письмові запити працівників Нацбанку.

За результатами проведеного стрес-тестування банки повинні подати в Нацбанк реалістичні програми капіталізації або плани реструктуризації, щоб забезпечити виконання нормативу достатності регулятивного капіталу. Причому для перших 10 банків термін подачі документів встановлено до 1 вересня, для наступних - до 1 листопада 2015 року.

У рамках постанови департамент інспектування банків НБУ надасть департаменту банківського нагляду звіти про результати діагностичного обстеження перших 10 банків до 1 серпня, наступних 10 банків - до 1 жовтня 2015 року, а також надасть пропозиції правлінню НБУ щодо застосування до керівників банків заходів впливу за порушення, у тому числі за надання недостовірної чи неповної інформації.

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За результатами проведеного торік стрес-тестування 35 найбільших банків за активами, їхні загальні потреби в докапіталізації склали 66 млрд грн.

Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН повідомив, що граничний узгоджений з Міжнародним валютним фондом термін виконання планів докапіталізації цих банків за результатами стрес-тестування - 30 червня. За його словами, усі банки підтвердили наміри поповнити капітал і частково виконали графік.

Згідно з минулорічними оцінками низки експертів, обсяг необхідної докапіталізації українських банків значно більший і складає 170 млрд грн, у тому числі 134 млрд грн - для 35 найбільших банків, оскільки параметри стрес-тестування не враховували всіх ризиків і збитків, із якими зіткнулася банківська система.